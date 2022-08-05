由第一金(2892)旗下第一銀行籌組之義大醫療財團法人10年期新臺幣30億元聯貸案，今完成簽約，該聯貸案係由第一銀行及土地銀行共同統籌主辦，並由第一銀行擔任額度管理銀行、土地銀行擔任擔保品管理銀行，共邀集兆豐銀行、合作金庫銀行、臺灣企銀、臺灣銀行、華南銀行等7家行庫參貸。本案認貸金額達44億元，認貸比率約達147%，參貸情形踴躍，最終簽約金額為新臺幣30億元，本次資金用途主要係償還既有金融機構借款及擴充義大大昌醫院所需之購置醫療設備、購建(置)醫院附屬設施及裝修。

第一銀行積極拓展聯貸市場，根據REFINITIV統計，於2022年前二季聯貸「管理銀行（Bookrunner）」排行穩坐市場前3名，更致力於將ESG(環境、社會、公司治理)經營理念融入各產業客戶的經營DNA，該案即為國內聯貸案首度將醫療產業與ESG連結，依據ESG表現，給予相應之借貸利率減碼，尤其在當前進入升息循環的背景下，對產業經營者除更具鼓勵誘因外，亦能兼顧落實環境永續經營之承諾，擴大金融機構在財務供應鏈之影響力。

義大醫療財團法人成立迄今已逾20餘年，係屬義聯集團旗下之醫療事業體，主要為促進南臺灣醫學研究品質、社會公益福利及提供更優質醫療環境及整合性服務所創設，包括醫療院所(義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院)及護理照顧(義大居家護理所、義大護理之家、義大產後護理之家及義大貝思諾產後護理之家)二大經營體系。其中，義大大昌醫院近年積極延攬優秀醫護人才加入，持續累積正向醫療評價及品質，自2020年提供急診服務並通過「一般級急救責任醫院」認證及納入緊急醫療網運作後，因位處地理位置優異的高雄市中心，又鄰近三家重度級醫學中心交界，具備「中度級」的社區急救責任醫院，有效紓解醫學中心就醫壅塞人潮，致急診服務量能亦逐年攀升，帶動住院、醫療精密檢查設備需求暨回診人數也隨之呈增，更於COVID-19後疫情時代，為南臺灣重症醫療網絡提供更豐沛的醫療應變量能。