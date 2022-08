金曲歌后謝金燕曾以一首「姐姐」紅遍大街小巷,她的父親更是秀場天王豬哥亮,為觀眾帶來無數歡笑聲,但她卻不當靠爸族,選擇隱瞞父親身分,用自己的實力進入演藝圈。但這對父女感情坎坷,沒有享受太多天倫之樂,豬哥亮就在70歲時,不幸因病去逝,豬哥亮走後的第三年,謝金燕也罕見在網上曬出與父親合照,並感性和天上的父親喊話,讓不少網友看了都忍不住鼻酸。

根據媒體報導,謝金燕父母離異,她是由母親撫養長大,因為家庭因素讓她對父親豬哥亮不諒解,甚至有過長達18年的父女糾葛,雖然同在演藝圈,但卻形成「父想見女、女不給見」的冷戰態勢。不過,不管是多大的深仇大恨,終敵不過血濃於水的親情,在豬哥亮離世前,兩人都放下過去的心結,謝金燕也深深體會到豬哥亮對自己的愛,希望父親能在生前享受天倫之樂,彼此的恩怨也就這樣畫下句點。

豬哥亮在生前與謝金燕解開心結。(圖/翻攝自中時新聞網)

豬哥亮離世第三年,謝金燕在父親節這天罕見發出與爸爸的合照,吐露思念之情,「我會永遠記得,你最好的樣子…老爸…你在天上要快樂喔…。」照片中的他們互相依偎在彼此身旁,臉上露出如初一轍的酒窩,畫面相當溫馨又幸福,展現了父女倆人的好感情,當時許多網友看了都相當心疼,紛紛替想念爸爸的她加油,感謝豬哥亮曾帶給大家許多美好歡樂的時光。

謝金燕在父親節時懷念豬哥亮,並催淚告白爸爸。(圖/翻攝自謝金燕臉書)

雖然謝金燕很少在公開場合談到爸爸豬哥亮,但在某些重要的日子裡,仍會表達對爸爸的懷念,先前在豬哥亮離開兩周年時,謝金燕也曾曬出一張年輕時的父女合照,用英文寫下對爸爸的思念,「Dad I miss you. You will always be in my heart.」表示對方一直在自己的心中。

謝金燕在豬哥亮離世兩周年時曬出父女合照。(圖/翻攝自謝金燕臉書)

即使兩人過去在演藝圈冷戰,吵得轟轟烈烈,但親情終究是親情,不是一兩句話就能切斷的感情,當初豬哥亮病危通知傳出的時候,謝金燕就一直在身邊陪伴,牽著對方的手走到最後。能在生前與女兒和解,豬哥亮一定非常欣慰,相信謝金燕也會帶著對爸爸的思念與愛繼續往前行。