金曲歌后謝金燕曾以一首「姐姐」紅遍大街小巷，她的父親更是秀場天王豬哥亮，為觀眾帶來無數歡笑聲，但她卻不當靠爸族，選擇隱瞞父親身分，用自己的實力進入演藝圈。但這對父女感情坎坷，沒有享受太多天倫之樂，豬哥亮就在70歲時，不幸因病去逝，豬哥亮走後的第三年，謝金燕也罕見在網上曬出與父親合照，並感性和天上的父親喊話，讓不少網友看了都忍不住鼻酸。

根據媒體報導，謝金燕父母離異，她是由母親撫養長大，因為家庭因素讓她對父親豬哥亮不諒解，甚至有過長達18年的父女糾葛，雖然同在演藝圈，但卻形成「父想見女、女不給見」的冷戰態勢。不過，不管是多大的深仇大恨，終敵不過血濃於水的親情，在豬哥亮離世前，兩人都放下過去的心結，謝金燕也深深體會到豬哥亮對自己的愛，希望父親能在生前享受天倫之樂，彼此的恩怨也就這樣畫下句點。

豬哥亮在生前與謝金燕解開心結。(圖/翻攝自中時新聞網)

豬哥亮離世第三年，謝金燕在父親節這天罕見發出與爸爸的合照，吐露思念之情，「我會永遠記得，你最好的樣子…老爸…你在天上要快樂喔…。」照片中的他們互相依偎在彼此身旁，臉上露出如初一轍的酒窩，畫面相當溫馨又幸福，展現了父女倆人的好感情，當時許多網友看了都相當心疼，紛紛替想念爸爸的她加油，感謝豬哥亮曾帶給大家許多美好歡樂的時光。

謝金燕在父親節時懷念豬哥亮，並催淚告白爸爸。(圖/翻攝自謝金燕臉書)

雖然謝金燕很少在公開場合談到爸爸豬哥亮，但在某些重要的日子裡，仍會表達對爸爸的懷念，先前在豬哥亮離開兩周年時，謝金燕也曾曬出一張年輕時的父女合照，用英文寫下對爸爸的思念，「Dad I miss you. You will always be in my heart.」表示對方一直在自己的心中。

謝金燕在豬哥亮離世兩周年時曬出父女合照。(圖/翻攝自謝金燕臉書)

即使兩人過去在演藝圈冷戰，吵得轟轟烈烈，但親情終究是親情，不是一兩句話就能切斷的感情，當初豬哥亮病危通知傳出的時候，謝金燕就一直在身邊陪伴，牽著對方的手走到最後。能在生前與女兒和解，豬哥亮一定非常欣慰，相信謝金燕也會帶著對爸爸的思念與愛繼續往前行。