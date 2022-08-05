台灣房價居高不下，一名網友分享，親戚長期租屋，沒有買房，10年前原PO爸爸勸對方買房慘被拒絕，沒想到，10年過去以後房價飆升，親戚租屋處的房東要求漲房租，從每月12000元漲到18000元，讓親戚崩潰想和原PO爸買房，但令人傻眼的是，親戚竟要求要用10年前的價格買，而且還要求無利息的分期付款，引起網友討論，不少人驚嘆，這也太不要臉了！

一名網友日前在臉書社團《靠北租屋2.0》上發文分享說，10多年前爸爸勸親戚買房，但對方覺得將近百坪的透天每月租金只要12000元，何必買房扛貸款，租屋就很划算了。怎料，10幾年過去，台灣房價飆升，房東要漲房租，變成每個月18000元。

該網友指出，自從房東調漲房租以後，親戚突然很後悔沒買房，因此找上原PO的爸爸詢問手上是否有房子可以買，爸爸想了想說有間多年前買的老公寓，親戚一聽就興奮了，立刻開始追問價格等，但接著卻提出說，你用當初買入的價格賣我，我分期付款還你，不要擔心我不會還。

誇張要求讓原PO傻眼說，拜託！現在的房假都漲了多少，開口要別人用當時買的價格賣就算了，但還要求分期付款，且幾乎肯定對方會要求沒有利息，因為以前到現在幫忙代墊的任何錢都沒還過。

貼文引起網友熱議，「這種親戚還要往來？」、「這種親戚，還需要往來」、「賣給這種的是在糟蹋自己」、「太不要臉了」、「推原PO爸直接報價10倍」、「跟親戚說房租一個月僅需18000元，為什麼要買房？老公寓當初買3千萬，便宜賣你沒關係！」