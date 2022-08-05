美國眾議院議長裴洛西訪台後，共軍在台海周邊海域展開軍演，兩岸局勢升溫。大陸南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，目前，涉台軍演仍在進行中。台灣問題為什麼會再度陷入危機？根本原因就是美國政治精英近年來不斷試圖掏空「一中政策」，虛化美國在兩岸關係上已有的政治承諾。

朱鋒在大陸《環球時報》撰文直言，從川普到拜登，美國的兩岸關係政策在背離中美三個公報所載明的基本國家責任和國際準則的道路上越滑越遠。美國行政系統和國會企圖虛化和掏空一個中國政策及相關的保持兩國關係健康、穩定發展的國際法準則的做法越發猖獗。裴洛西不顧中國政府和人民的強烈反對訪問台灣，就是在這一背景下發生。

朱鋒認為，美國掏空「一中政策」，說到底就是企圖篡改中美關係50年來美國自己接受和主張的國際規則。美國政府動不動將維護國際規則放在嘴上，掏空「一中政策」卻生動地暴露美國霸權主義的虛偽和自私自利的一面。

朱鋒直言，中國在加大對台獨分裂主義勢力軍事威懾的同時，爭取兩岸和平統一的意志和決心並沒有變。拜登政府應立即停止對台灣問題的操弄，重回尊重中國主權和內政的實質性「一中政策」上來。這是穩定中美關係不可回避的前提。