中共對台實彈軍演，兩岸關係緊繃。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，他的立場非常清楚，「捍衛中華民國的主權，保護台灣這片土地」，並呼籲中共應懸崖勒馬，不要再有下一次軍演。

蔣萬安今出席萬華區華江里父親節活動，對於中共實彈軍演，蔣萬安接受媒體聯訪時表示，最重要是兩岸、區域和平發展是國人共同的期待，看到區域和平絕對不容許遭到任何的破壞，任何一方片面的做任何改變或是非和平的作為，對於兩岸關係、區域和平都沒有任何幫助。

蔣萬安說，他要再次呼籲中共應該懸崖勒馬，不要再有下一次軍演，並重申自己的立場非常清楚，「捍衛中華民國的主權，保護台灣這片土地」，這才符合國人共同期待，面對任何侵犯我國主權或危害人民生命安全的行為，都應團結一致對外。

對於競總副主委、立委費鴻泰口徑不一致，遭質疑團隊立場不同。蔣萬安強調，民進黨不需要刻意斷章取義、抹黑，把沒有說過的話放到人家嘴裡製造分化，他重申自己立場非常清楚，捍衛中華民國主權，保護台灣這片土地，這是每個人的責任，也是他從政以來始終如一的理念。

蔣萬安強調，費跟他一樣都身為立法委員，當然對很多議題看法有同有異，這是民主國家非常正常、健康的事情，外界不需要刻意的見縫插針、製造分化，此次區域緊張情勢升高，會有人擔心很正常，不需要刻意曲解。