女臨櫃領227萬 行員一查「都是人頭戶匯進」 原來她是車手 (戴志揚翻攝)

高雄一名女子到銀行臨櫃準備提領帳戶內剩餘存款新臺幣227萬元，行員察覺有異，進一步查詢發現匯款端有一筆已被列為警示帳戶，立即報警協助確認。警方到場時，呂女自稱向叔叔借得款項做為自家裝潢費用，因已完工須交付所有款項。但警方調查發現女子帳戶內的227萬係由多筆帳戶匯入，且其中還有被列為警示帳戶，加上女子身上的10萬元現金也是擔任車手所得，全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌，移請高雄地檢署偵辦。

鼓山分局龍華所所長許志萍、警員周宥南、黃家進等員於4日11時52分接獲轄內銀行黃姓行員來電，表示有女子要提領鉅款，但匯款來源中有警示帳戶。員警到場後經由165反詐騙平台查證，發現其中一筆匯入款項的帳戶係因網路假交友的詐騙手法，騙得被害人匯款而遭到警示，但21歲的呂姓女子則表示，款項係由顏姓叔叔匯入，在員警出示匯款來源後，女子當場啞口無言。

女臨櫃領227萬 ，行員一查「都是人頭戶匯進」，原來她是車手。(戴志揚翻攝)

警方調查發現，呂女自今年6月底開始受僱於詐欺集團擔當提領車手，以提領10萬元抽得2仟元為代價，至今已成功提領約20筆，每筆10到15萬元不等金額交給詐騙集團上游，連呂女身上的現金新台幣10萬元也是3日晚間在超商提領、還未上繳的贓款。警方後續帶同呂女前往銀行將帳戶內的227萬元贓款提領出並查扣送辦。

鼓山分局長蔡鴻文表示，本案黃姓行員機警查證並迅速報警，得以將詐騙車手繩之以法，替被害人保住辛苦錢。警方與轄內各金融機構成員建立即時聯繫網絡，針對最新的詐騙及提領手法相互提醒，建構完整機制，落實新世紀打擊詐欺策略中「識詐、阻詐、堵詐、懲詐」行動綱領，加上警組24小時在各提款機進行巡守，為民眾財產安全把關。