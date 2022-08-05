美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，大陸解放軍4日起在台灣周邊進行實彈演習，引發各界對戰爭的恐慌。陸軍退役中將、國民黨前立委帥化民表示，國民黨必須思考自己在當前局勢，能扮演什麼角色？帥更痛批，國民黨如今已變成「小綠」，只為小小一碗剩飯殘羹，很沒出息。

帥化民今日（5）接受香港媒體《中評社》訪問直言，國民黨現在不爭氣，日本前首相安倍晉三逝世，民進黨去降半旗，國民黨降什麼半旗？國民黨正在提名候選人這麼混亂的時候，黨主席跑到美國訪問幹什麼？甚至還贊成這次裴洛西來台灣，這豈不是變成小綠了嗎？國民黨拿著「小綠」的旗子和人家「大綠」比，要怎麼去比？

帥化民分析，民進黨家過去選舉大敗的時候，也沒放棄過自己的基本信念，只是執政後轉化成「來暗的」，國民黨大可以學學民進黨；如果國民黨連九二共識都不要了，又能拿什麼去跟對岸談和平？這是兩岸和談的契機與指望，若自己放棄了，就什麼都沒有了。

針對國民黨現況，帥化民質疑：「國民黨以為這麼做可以抓幾張綠營選票嗎？」強調如果丟掉一大堆自己藍營的票，又沒有一個像樣的領導人物出來，將會重蹈李登輝時期覆轍，最後只剩悲哀二字。帥強調，國民黨沒論述就無法激起黨員的認同與團結，最後只能跟著一些地方政客炒弄選舉，「只為了小小一碗剩飯殘羹，沒出息」。