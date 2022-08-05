中共解放軍昨在台灣周邊進行實彈射擊演習，中共解放軍昨在台灣周邊進行實彈射擊演習，民進黨台北市長參選人陳時中今天上午出席台派聯盟｢陳時中競選台北市長聯合後援會」成立記者會，被問到兩岸立場時表示，「心頭抓乎定」；敬告有些人，「母湯擱來亂」。

陳時中日前表示，當選後將成立國際事務局，組建「城市外交隊」強化涉外關係經營。今出席台派聯盟活動前被媒體問到對於國際事務局的構想時指出，他的理念很清楚，台北市是首都，世界的台北，要讓世界看得到，有必要讓專責單位處理，包括招商行銷、城市交流、賽事、展場，建構對外籍人士的友善，設計招募年輕人、培養專業國際人才，讓台北、讓世界看得到。

對於他拋成立「國際事務局」擺脫一中框架，被台北市長柯文哲反問，把陸委會併到外交部敢不敢？並批評，若是全部升等變成局，那組織愈多官就愈多，領薪水的人變多；陳說，他對局處都有總量，總量內做最恰當、有效率的運作，當市長後會做全體的安排。

民進黨新北市長參選人林佳龍也附和，如果當選也將跟進成立「國際事務局」，雙北攜手合作，走向世界。 陳時中表示，雙北合作是必然，如何讓雙箭頭有更大威力，這是大家的期待，也是正在努力的。

對於被國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊質疑，所謂要擺脫世界長久受限「一中」敘事的思考框架，是要取代外交部還是陸委會的工作嗎？他說，地方有地方自治，不會說地方有衛生局就不要有衛福部，中央、地方有它的工作層級，怎樣分工是重要的事情。

被問到兩岸立場；他說，自己的論述一向非常堅定，對於軍演態度，外交有總統領導，內政有行政院領導，「我們心頭抓乎定」，敬告有些人，「母湯擱來亂」。

至於今天出席台派聯盟支持的活動；他說，自己一向態度不分藍綠，當市長的精神就是服務所有市民，台北怎麼要進步？是要努力方向。

由台灣社、台灣北社、台灣教授協會、台灣制憲基金會、台 灣李登輝民主協會、台灣教師聯盟、台灣獨立建國聯盟、台灣基督長老教會等社團組成台派聯盟，今成立陳時中聯合後援會。

聯盟宣布，身為台派 聯盟各社團代表，共同決議；全力支持、並一致推崇陳時中部長擔任此次新任台北市長代表。期待陳時中未來榮任市長，除帶來對台北市能有更嶄新的未來與眼界，更期許秉持清廉、勤政、愛鄉土的原則。