韓國女星薛仁雅出道前曾當練習生，但最後未能以偶像歌手身分出道，2015年出演《製作人的那些事》，因為美麗外貌受到關注。近期新劇《社內相親》中飾演直率追愛的財閥千金陳映書，擄獲不少人氣及喜愛，知名度暴漲。最近獲品牌邀請到印尼出席代言見面會，高達上千名粉絲湧進商場，把整個商場塞得爆滿，足以見得人氣之高。

薛仁雅上週末獲品牌方邀約前往印尼出席見面會，這是出道以來首場海外活動，整個商場因她的超高人氣聚集上千名粉絲，更在社交平台放上與粉絲的合影，配文中還用印尼語寫道「榮幸和你們見面！永遠快樂」，對粉絲送出美好祝福。

薛仁雅很高興地與粉絲合影。（圖／翻攝自薛仁雅Instagram）

薛仁雅提到：「第一次到國外和粉絲見面，此行到所有地方都受到大家熱烈的歡迎，我真的非常感動。我透過印尼粉絲的眼神與表情感受到了大家的熱情與喜愛，這幾天真的非常幸福。」目前，薛仁雅參演的新片《緊急迫降》剛在韓國上映，大受歡迎，上映首日觀影人次便已突破35萬，該電影預計8月12日在台上映。