安以軒丈夫、德晉集團主席陳榮煉今年初捲入周焯華（洗米華）非法經營賭場案被捕，昨《澳門日報》報導，檢察院最近對陳榮煉等9人正式起訴，罪名和周焯華一案相同，令外界相當擔心神隱半年多的安以軒心情，而稍早有網友起底他倆當時的結婚畫面，可見安以軒讚老公是把事情想得很明白的人，「所以我必須梭哈」，她更泛淚跟陳榮煉說，如果以後她做錯事罵小聲一點，「也沒人對我這麼兇過」。

演出電視劇《鬥魚》走紅的安以軒其實出自豪門之家，爸爸開保全公司，奶奶是知名東區大地主「東區吳媽媽」、爺爺則是大官，姑姑經營茶館，被封為「茶街一姐」，讓安以軒這顆掌上明珠從小就在備受呵護的環境長大。先前她更與演藝圈的一群朋友組成「安氏企業」，她自稱「董事長」，成員有已故的安鈞璨、夏于喬、陳喬恩、劉品言、廖語晴（Linda）等，可見安以軒私下愛照顧人、大姊頭的個性。

安以軒過去在婚禮上曝老公有時念她太兇。（圖／翻攝自毒舌娛記微博）

後來安以軒與澳門富商陳榮煉認戀，低調鬆口：「他是非常非常重要的朋友」，2017年兩人在夏威夷舉行婚禮，最近陳榮煉被起訴，小倆口當年世紀婚禮的花絮也被翻出，安以軒當時穿著白紗對老公說：「我知道你不是一個衝動的人，甚至你是一個根本不需要婚姻去束縛你的人，所以我知道你一定想得很明白，於是我就告訴我自己，我必須梭哈」。

安以軒含淚表示，這一生認定陳榮煉，「贏了算你的，輸了那一定是我錯」，「有時候我不乖你罵小聲一點吧，那麼兇，也沒有人對我那麼兇過」，並表示老天在這時間點讓兩人相遇相愛是她的幸福，會永遠愛陳榮煉，如今陳榮煉陷入官司中，讓網友不捨說：「之前是多麼讓人羨慕啊」、「現實生活就知道這樣殘酷」、「美女有點慘」、「這安以軒以後怎麼辦」。