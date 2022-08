Welcome to 🇰🇷 @SpeakerPelosi. Our steadfast 🇺🇲🇰🇷 Alliance is crucial in advancing peace, prosperity, & security in the Indo-Pacific & around the world.



펠로시 하원의장님의 방한을 환영합니다. 굳건한 🇺🇲🇰🇷동맹은 인도태평양 및 세계 평화와 번영, 안보 증진에 필수적입니다. pic.twitter.com/HXtUrtpthB