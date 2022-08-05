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韓國去年出口的晶片有60%進入了中國大陸市場，在國家利益考量下，對於拜登政府籌組「晶片四方聯盟」（Chip 4），韓國擔憂加入後，恐失去龐大的大陸市場，甚至得罪北京政府，因此遲遲未給美方答覆。財信傳媒董事長謝金河表示，美國眾議院議長裴洛西專機抵達首爾，歡迎及接待的陣仗，對比台灣有很大的落差，顯然可以看出，南韓背後有強大的壓力，想親美，又害怕大陸生氣，而陷入「選邊站」的壓力。

謝金河在臉書發文指出，裴洛西專機飛往韓國，但這回歡迎及接待的陣仗和台灣相比，顯然有很大的落差，南韓大統領尹錫悅「夏日休假」去了，外長也出訪他國在外，只剩下對等的議長接待，這冷熱落差，裴洛西應該有深刻的感受。

面對民眾的質疑，尹錫悅最後勉強和裴洛西通話40分鐘，南韓發出新聞稿，表示這是國家利益考量下的抉擇。

謝金河分析，明顯看出南韓背後有強大的中國壓力，這次晶片四方聯盟，南韓正陷入長考，一方面是拜登5月韓國行，特別去看三星，希望三星能加入美國隊；同時，美國也希望換了政府的尹錫悅政府能夠重新走回親美路線。但另一方面，文在寅主政期間，他主導完全親中路線，仍然有一定影響力，加上中國大陸背後著力甚深，像這次晶片四方聯盟，中方背後有很多運作。

文在寅執政期間，韓國完全親中路線已遭到重擊，像三星手機在中國市占率從19.7%下滑至0.6%，LG手機已經不見了，三星手機已幾乎被中國本土品牌大廠夾殺出局。面板的三星，LGD也相繼退出大尺寸面板市場。更慘的是南韓汽車，從現代到起亞在中國都退出前10大。

謝金河說，過去南韓企業深耕中國市場，也得到肥沃的養分，南韓經濟從2002年起快速超車台灣，到2016年，台灣的人均所得大輸南韓逾6000美元，那個時候台灣人民都非常羡慕南韓，大家都說「南韓能，台灣不能！」現在，台灣人均所得已在伯仲之間，看起來台灣比過去更有自信。

他指出，面對通膨、戰爭的陰影，南韓今年上半年貿易逆差103億美元，台灣反而有277億美元順差，新台幣匯價比南韓強大很多。而南韓今年首季經濟增長季增0.6%，第二季季增0.7%，表現都不若台灣。這些年，台股漲幅遠遠大過南韓，今年上半年，南韓股市跌幅也大過台股很多。

謝金河認為，在美中角力下，南韓希望左右逢源，想親美，又害怕中國生氣，這次斐洛西首爾行，可以看出南韓執政當局仍在迷航中。