委託信義房屋售屋，不只專業房仲提供服務，還有「攝影師」協助！信義房屋旗下有一組「隱藏版戰隊」，那就是成立超過10年的影像故事團隊，旗下約有30位專職攝影師，提供DiNDON智能賞屋（環景攝影）、精緻拍照服務，若是出售土地及廠辦，還協助進行空拍。有別於一般房仲公司僅由業務自己替屋主拍照，信義房屋藉由打造高質感的影像服務，更能提高物件詢問度、看屋量，甚至是成交速度。

「很多屋主拿到印有『攝影師』的名片，都很驚訝！」攝影師張譽鐙笑說，有別於一般房仲業者接到委託後，都是由業務員自己拿相機或手機到現場拍照，信義房屋的業務員則可以向公司申請「精緻拍照」，由攝影師免費替物件拍照，不僅使用專業的單眼相機，再加上攝影師對光線、角度掌握較佳，拍出來的成品有時連屋主都都驚嘆「原來我的房子這麼美！」

有長達10餘年拍攝物件資歷的攝影師李如峰進一步舉例，淡水紅樹林一帶以淡水河景、觀音山景知名，但部分時段拍攝容易因光線太亮，導致室內屋況細節看不清楚，如果是專業攝影師較能掌握細節，將物件優勢凸顯出來；又如社區外觀、公設如何完整又不失真的呈現，也是專業攝影師較能做到的部分。

信義房屋有一組隱藏版幕後戰隊，也就是成立超過10年的影像故事團隊，提供委售屋主D。（圖∕信義房屋提供）

2020年信義推出「DiNDON智能賞屋」後，攝影師還提供環景攝影，使用環景鏡頭將屋況720度全景呈現，這也很考驗攝影功力，因為舉凡環景攝影該站在哪個位置拍攝、拍攝的角度等，都是專業，拍攝完成後再依AI演算法結合實景及位置辨識技術，即可提供2D／3D空間逛逛、3D變裝換換等功能，有效提升消費者看屋體驗，甚至加速售屋速度；除此之外，信義房屋還有數位攝影師具備交通部民航局的空拍執照，這群專業「飛手」可以替銷售中的土地、廠房等商用不動產物件，提供空拍服務。

信義房屋表示，越來越多購屋族習慣先在網路上看照片、影片，初步篩選後才到現場看屋，「視覺觀感」愈發重要。統計顯示，DiNDON智能賞屋上線後，截至今年3月，有拍攝智能賞屋的物件多了7成點擊率，成交速度提高2成。

而據觀察，目前以空屋屋主拍攝智能賞屋、精緻拍照的意願最高，自住屋主及租客雖顧及隱私，拍攝率略低，但因網路買方越來越多，透過「DiNDON智能賞屋」等工具既可先初步篩選真正有看屋意願的消費者，對屋主、租客來說，也省去頻繁被打擾的問題，因此，整體拍攝的接受度有越來越高的趨勢。