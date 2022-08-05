美股主要指數周四漲跌互見，那斯達克及費城半導體指數續揚，晶圓代工大廠台積電(2330)ADR上漲2.2％，今（5）日在買盤敲進下帶量走揚2.8％至514元，創6月中以來1個半月高點，市值回升至13.32兆元、重返13兆元關，激勵加權指數強彈逾260點。

台積電近期股價於488.5～510元區間盤整，三大法人本周迄今合計賣超達7478張，其中外資賣超1萬1282張、投信買超達2474張、自營商買超1330張。不過，近2日合計已反手回補達5606張，其中外資買超5148張、投信買超487張，自營商調節賣超29張。

市場研究機構TrendForce調查指出，英特爾（Intel）外包給台積電製造的tGPU晶片組因量產時程再度遞延，使明年預訂的3奈米產能幾乎全面取消，僅剩餘少量工程驗證，使3奈米製程自今年下半年至明年的首波量產客戶僅剩下蘋果（Apple）。

TrendForce表示，台積電對此決議放緩3奈米擴產進度，預期將影響明年資本支出規畫，使整體規模可能低於今年。不過，台積電對此否認放緩3奈米擴產計畫，表示不評論與個別客戶業務，擴產項目按計畫進行，英特爾亦表示不評論市場傳言。