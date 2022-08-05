宏碁集團旗下3C產品售後服務專家海柏特（6884）7月合併營收6294.1萬元，年增104.32%，今年前7月營收為4.13億元，年增50%，上半年稅後盈餘為1155萬元，年增42%，EPS為0.71元。公司已在今年6月登錄興櫃掛牌交易。

海柏特將參與由臺北市政府產業發展局主辦為期三天的「2022臺北循環永續之都體驗特展一起耍『廢』過生活‧循環經濟很有『市』」，自即日起至8月8日止於南港瓶蓋工廠臺北製造所展出。為鼓勵綠色消費與提倡零廢循環，宏碁集團、海柏特與多間企業特於A2館的循環企業區，共同展示永續商品及循環理念。

海柏特（Highpoint Service Network Corp.）於2018年成立，服務項目涵蓋電腦及周邊產品、企業及消費性電子產品與周邊、伺服器及工作站、網路與機房設備等，專注於亞太區多國支援，並獲30逾家國際品牌檢測、維運與維修之授權，致力於延長電子產品使用週期，實踐環境永續未來。

海柏特自台灣出發、深耕亞太市場，分別於馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及越南成立子公司，海內外目前有近千個服務據點，且應全球英語系客戶服務需求，海柏特以菲律賓為據點，提供跨境的商業流程外包服務，例如國際客服支援（BPO，Business Process Outsourcing），成為全球各品牌的最佳服務夥伴。

海柏特目前在台灣推出「HighCare服務卡」，為一般消費者提供多品牌筆電、桌機於保固內外多項的免費檢測保養及維修折扣優惠，未來亦計畫將手機納入服務範圍。