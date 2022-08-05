大陸4彈道飛到飛過台灣上空，民眾黨桃園市長參選人賴香伶受訪表示，呼籲軍演立即停止，不要再影響區域穩定跟和平。另賴香伶也對國防部沒有任何警訊感到詫異，也擔心擦槍走火。

賴香伶表示，對日本防務省發出訊息非常震驚，得知有4個彈道飛彈飛過台灣上空，震撼來自國防單位沒有任何警訊，也擔心擦槍走火，對台灣跟日本經濟海域附近人民生命安全是很大很大的威脅。賴香伶也說，「呼籲中共盡速停止軍演，不要再讓這樣影響區域穩定跟和平」。

針對台鐵等單位被駭，賴香伶又說，大家對於國家在國防、資安疑慮更深了，包括昨天看到很多單位被駭客入侵，除了加強整備外，國家相關單位協助下，盡速穩定國人軍心或民心，畢竟事件突然升高，大家準備都不夠。

賴香伶又說，要感謝國軍相關作業人員的辛勞，也希望事情盡速落幕，畢竟兩岸、亞太局勢，各方都應該能夠冷靜面對。不管是透過談話、協議，盡速進行不要有軍事跟相關區域威脅的事件或演習發生。

對於美國眾議院議長裴洛西來台，賴香伶說，對於民主承諾這部分的友誼跟和平之旅當然是歡迎的，畢竟在亞太地方，台灣作為印太一分子，本來就可以有各方的重要人士來訪，但是中共用武力軍演的方式威嚇，甚至讓世界知道他對於台灣主權的堅持以及目的，都讓大家覺得他是意有所指。

賴香伶又批評，甚至兩強之中，就是以台灣為籌碼，她強烈譴責，這方式也是把台灣人民越推越遠的方式。畢竟俄烏戰爭還沒結束，中、俄之間又以霸權姿態，亞洲民主國家一定會更有警覺性，甚至不得不加入某一陣營，這個都是各方對峙之下造成的後果。賴提到，希望還能夠在現有基礎下，我們以民主國家姿態，供各方特別是亞洲地區擔任和平使者，以及穩住自己經濟或地緣上面的優先性，國人要有信心的是我們在相關產業上確實還能在國際情勢取得優先地位，但很擔心的就是緊鄰的軍事威脅或者武力恫嚇之下，國人內部不夠冷靜，甚至是有意外情事發生。

賴香伶呼籲，雙方都應該面對能在相當資訊以及公開的協議下，要求國際社會跟台灣站在一起，軍演可以立即停止，雙方取得相當可能性的對話。她說，民眾黨也好，地方參選人也好，都會非常關注，如何讓自己角色以及跟國人努力用心讓大家可以一起團結的意志，不至於要用意識形態分化彼此。