2017年蝶戀花遊覽車在國道翻覆，事後發現駕駛除了超速還疲勞駕駛，從上午8點6分出門到晚上8時57分肇事，已經工作超過12小時。公路總局今日重申，疫情趨緩、暑假到來及國內旅遊補助，一般民眾搭遊覽車的機會增加，交通部修法後已經要求駕駛「從報到到勤務結束」不得超過11小時，乘客關切駕駛的工時也是保障自己的安全。

過去法規只規範遊覽車駕駛「手握方向盤不得超過10小時」，但因為用餐或停等時間常常變成隱形工時，法規有模糊空間，交通部修法後，今年6月29日起，駕駛從報到到勤務結束，不得超過11小時。若駕駛從報到載客到行程結束超過11小時，最高可罰9萬元罰鍰。

交通部公路總局台中區監理所豐原監理站表示，因應疫情趨緩、暑假到來及國內旅遊補助，一般民眾常有機會搭乘遊覽車，要切記別讓司機超時工作、疲勞駕駛，每日開車時間不要超過10小時，連續開車4小時就要休息30分鐘以上，中途切勿任意變更或增加行程，或要求司機違規超速趕行程。

豐原監理站站長黃建興表示，交通部今年新修訂汽車運輸業管理規則第84條，為使駕駛能有充分休息時間，民眾租用遊覽車出遊，從集合地點起至行程結束，不可超過11小時；2日以上行程，司機隔日出勤更需休息10小時以上，有充分的休息相對駕車也較能集中專注力，使旅客安全獲得保障。

另提醒民眾，目前立法院已三讀通過《道路交通管理處罰條例第31條》修訂案，並於今年8月1日實施，規定4歲以上乘客搭乘大型車，行駛在高速公路或快速道路上時需繫安全帶，初期有4個月的勸導期，12月1日起開始執行，如乘客未依規定繫安全帶，罰駕駛人3000至6000元罰鍰，但司機已盡告知義務，則罰乘客，請民眾為自身安全，千萬別忘了繫上安全帶。