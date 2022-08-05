知名兩性作家H（陳鴻儀）經常分享兩性議題，也常在臉書替網友解惑，未料昨（4日）忽宣布自己罹攝護腺癌3期。醫師表示，攝護腺癌好發的年紀集中於50～80歲，有文獻指出，年輕人一週5次射精可助降低發生率。

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師羅詩修表示，根據統計，根據民國108年的資料，台灣攝護腺癌的發生率為每10萬人有35.8人次，近幾年來，攝護腺癌發生率增加，此現象也與民眾加強健檢，使得增加確診率有關。

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師陳偉傑表示，因攝護腺癌是沈默的癌症，很多人直到二、三期都沒有特別的症狀出現，臨床上患者的症狀多為解尿困難、尿滯留、血尿等，好發年紀多集中在50～80歲，作家H年齡55歲罹患此癌症，雖屬年輕但也還算好發年齡，但門診中也看過30多歲被診斷攝護腺癌的患者。

羅詩修並表示，攝護腺癌因為幾乎沒有症狀，臨床上會以家族病史、攝護腺癌指數跟肛門指診為篩檢的第一線。目前攝護腺沒有特別的預防因子，但某些文獻當中有提到慢性發炎跟高脂飲食會增加其發生率，另外值得一提的是有文獻提到年輕人一週5次以上射精可以降低其發生率。

北投健康管理醫院副院長錢政平則表示，攝護腺癌是一種男性專屬癌症，近年台灣老年人口增加及飲食習慣西化，攝護腺癌的發生率及死亡率都逐年成長，據衛福部統計，民國108年國人十大癌症發生排名第6；109年國人十大死亡癌症排名第5。錢政平表示，攝護腺癌發生率會隨年齡增加，原因可能與年齡、荷爾蒙、種族、食物和環境有關，家族史或偏愛高脂飲食者，罹患機率會高於一般人。