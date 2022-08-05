民進黨台北市長參選人陳時中喊當選市長後成立「國際事務局」，並強調要掙脫世界長久受限一中敘事的思考框架。國民黨台北市長參選人蔣萬安今炮轟，要以市民為本，「腦袋不要一直想著政治」，強調他未來會優先成立青年事務局，讓台北市成為青年朋友實現夢想的地方。

蔣萬安指出，一直以來城市交流做的最好的就是台北市，歷任市長不管是舉辦聽奧、花博、世大運，都吸引非常多高層級的國際友人前來台北市參加活動，台北市也有國際事務委員會，也一直跟外交部有很密切的合作。

蔣萬安強調，身為市長一定要有國際的視野，而且要以市民為本，「腦袋不要一直想著政治」，並拋出自己未來會優先成立青年事務局，協助青年朋友解決食衣住行、成家、就業的問題，讓台北市成為青年朋友實現夢想的地方。

對於民進黨再打「抗中保台」牌，蔣萬安批評，民進黨每次選舉就會刻意操作這樣的氛圍，上次大選反送中事件當時喊出多大的聲音要挺香港，但立法院跨黨派委員都有提出港澳條例，民進黨現在讓法案躺在立法院。

蔣萬安指出，他很堅定地表達立場，對於任何侵犯我國主權還有對於危害到台灣生命安全的行為，絕對要團結一致對外。

此外，前國大代表黃澎孝質疑蔣萬安的父親、前立委蔣孝嚴曾經接受中國國家主席習近平的家宴，認為蔣家跟習家關係不單純。蔣萬安表示，民進黨實在不需要每到選舉就刻意抹紅、抹黑，不這樣做就不會選舉一樣，希望回歸到理性、政策面討論，讓市民朋友很清楚判斷，誰才是真正有國際視野帶領城市站上國際一流大都會。

外傳蔣的大學學長、政大教授俞振華比擬自己是團隊金溥聰，蔣萬安回應，團隊就是在各自的崗位各司其職，為共同目標向前邁進。

至於大安區掛上支持北市副市長黃珊珊布條，蔣萬安說，一直都在各區，特別在大安區對於整宅住戶關心的議題給予協助，他會勤走地方，在基層了解民眾需求，讓自己成為市民朋友最好的選擇。