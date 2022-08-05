【愛傳媒朱亞君專欄】在家晚餐，突然驚覺：人如果可以活到七十歲，那我已經剩下15年了……真是好大一個警醒，我的生命不是走在下半場，而是走在謝幕場了。我不禁開始思考：此生有無虛度？又該用甚麼姿態離場？​

張明志醫師出版新書了：《許自己一個尊嚴的安寧》。​

這是送給我自己、也是送給我輩之人的禮物。​

上一本書《死亡癱瘓一切知識》，寫的是現代醫學難以解釋的「靈性困擾」，當摯愛的親人走到生命末期，焦慮惶恐，開始出現幻聽幻覺、發燒、做惡夢、自言自語，看見地獄、已逝親人── 我們該如何陪伴瀕死親人走過最難熬的生死難關，在他生命的最末不留遺憾。那是我在父親逝去後，不斷盤繞心中糾結的疑惑。​

親人的逝去，讓我們謙卑看到：在死亡面前，一切知識都被癱瘓了。​而這本新書，視角從陪伴者，轉到了50+的我們。​父母在時，你離死亡很遠；當父母走了，你頂天了，你會突然發現自己竟然離死亡那麼近，再也沒有人為你擋在前方。​

當嚴重的疾病來敲門，我們如何應對不安與徬徨？若有幸治癒，如何不擔心會不會復發？又，若復發了，如何平復深受打擊的沮喪與無助？

臨床經驗長達四十年的張明志醫師經手過無數癌症患者，對死亡的理解，超越醫學、科學層面，而有一套宏觀的哲學與倫理思考。他說，人生愈走到盡頭愈重要，就像表演單槓的體操選手，下槓的動作也要列入評分。​

面對未知，我們抗拒、恐懼、焦慮、不安；如何看待死亡，將決定一個人臨終的姿態。書中懇切地提出，除了實質醫療行為，更重要的是建立不怕、不拒、不求，安定而清明的生死觀。

當心靈有所歸依，對生死不羨慕、不勉強、不逃避、不執著，便能為自己鋪造一條尊嚴的安寧善終之路。​

說到頭，害怕死亡是出於對未知的恐懼。只要預先修習生死學，沒有不可言說的議題。了解死亡的過程是怎麼一回事，「許自己一個尊嚴的安寧」，面對生命終點，給自己一份禮物。​

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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