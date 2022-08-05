台股今日強彈250餘點，生技類股由股王藥華藥(6446)挾著不排除赴美發行ADR消息持續發燒之下，股價衝上600元大關，多頭人氣受到激勵，多數個股紛紛揚升，興櫃股的望隼科技(4771)挾著7月業績出色，股價漲幅在10%以上，不過，短線漲幅已大的明達醫(6527)及晉弘(6796)獲利賣壓出籠，股價跌在2~4%不等。

中國大陸客戶因上海疫情解封後訂單回流，持續挹注營收，隱形眼鏡研發設計製造的望隼科技7月合併營收為新台幣2億元，月增41.61%，年增50.69%；前7月合併營收9.65億元，年成長19.47%。受惠耕耘日本及中國大陸市場有成，望隼代工市佔率持續攀升，故望隼今年營收表現較去年同期有顯著躍升。

藥華藥近日可見外資買超布局，加上不排除赴美發行ADR，近日股價大漲，公司在7月底以11億元取得桃園航空城土地，占地約4,300坪。公司表示，因應未來藥品銷售國際需求，需要備貨基本庫存量，計畫在桃園建造倉儲物流中心，採冷鏈設備儲備藥品。