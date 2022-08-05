美國最大餐飲外送平台DoorDash第二季每股虧損超乎市場預期，但營收意外強勁並上修全年獲利預測，周四盤後股價飆漲18%。

DoorDash第二季營收年增30%，為16.1億美元，超出分析師預估的15.2億美元，受惠於下單頻率增加，以及每月活躍用戶成長。

第二季外送訂單總數年增23%，為4.26億單，超出市場預估的4.19億單，並創下歷史新高。

每股虧損為72美分，超出分析師預估的每股虧損41美分。

調整後EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）為1.03億美元，較去年同期（1.13億美元）下滑，但超出公司原前預估的介於零獲利～1億美元。

為了緩解汽油價格高漲的衝擊，DoorDash第二季斥資逾4000萬美元，為其平台司機提供額外的汽油補貼和以里程計算的外送獎金。該公司並已將其汽油補貼計畫延長至8月。

該公司預估第三季調整後EBITDA將減少2500萬～7500萬美元，而分析師預期為減少5120萬美元。該公司並將全年調整後EBITDA目標從先前預估介於零～5億美元上修至介於2億～5億美元。

不過，DoorDash在法說會上表示，下半年消費者支出環境料將轉弱，並警告消費者支出的惡化速度可能比預期更快，這可能導致業績落後公司預測。