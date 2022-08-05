剛到任不久的基隆市警察局長張樹德，昨(4日)到民進黨基隆市長參選人蔡適應服務處拜訪。由於目前為雞籠中元祭期間，有許多活動，需要許多警員協助，蔡晚間特別在臉書表示，感謝波麗士守護基隆！
蔡適應表示，由於雞籠中元祭期間，基隆市有許多活動，需要許多警員協助，感謝市警局和各分局的協助；局長也表示過去蔡所推動的員警薪俸調整，以及警消空勤海巡人員醫療福利比照軍人，成為基層員警的健康後盾，大大提升基層員警的士氣。
因此蔡適應期盼警務人員守護市民的同時，也能兼顧健康和醫療品質，共創祥和的社會。
剛到任不久的基隆市警察局長張樹德，昨(4日)到民進黨基隆市長參選人蔡適應服務處拜訪。由於目前為雞籠中元祭期間，有許多活動，需要許多警員協助，蔡晚間特別在臉書表示，感謝波麗士守護基隆！
蔡適應表示，由於雞籠中元祭期間，基隆市有許多活動，需要許多警員協助，感謝市警局和各分局的協助；局長也表示過去蔡所推動的員警薪俸調整，以及警消空勤海巡人員醫療福利比照軍人，成為基層員警的健康後盾，大大提升基層員警的士氣。
因此蔡適應期盼警務人員守護市民的同時，也能兼顧健康和醫療品質，共創祥和的社會。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。