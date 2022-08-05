隨著520億美元（約1.5兆）晶片法案拍板定案，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）強勢訪台，在兩件大事接連出現的背景下，南韓媒體認為，美中關係已逐漸成為新冷戰狀態，考驗企業在翹翹板中如何取得平衡，而晶片法案的最終目的是想要擊敗大陸，這只是擴大競爭的第一步。

Business Korea報導，產業經濟貿易研究院發布報告指出，美國通過晶片法案的最終目標是想要在經濟與技術上擊敗大陸，這也突顯美中之間已經出現擴大競爭的狀況，鉅額的財政支出證明這件事，而晶片法案只是第一步。

晶片法案將用來強化美國半導體製造與研發，在美投資的企業能獲得25%的減稅優惠，但享受此優惠的企業，在十年內也不得在大陸擴大生產或投資，等於對企業設下赴陸發展的圍欄。

此外，產業經濟貿易研究院喊話，在此背景下，南韓需要制定新的半導體與科技發展策略，「利用全球產業的劇變進行跨躍式發展，其實是相當急迫的一件事。」