今天在大聯盟場上太空人以6：0完封守護者，繼續坐穩美聯西區龍頭，此戰他們派出39歲強投韋藍德(Justin Verlander)先發，本季表現驚人的他再次威震全場，主投6局僅被敲2安打無失分，以完美姿態豪奪第15勝，自責分率更是可怕的1.73，每局被上壘率0.85，此外還創下一項聯盟瘋狂紀錄，真的離美聯賽揚獎越來越近了！

太空人本季繳出強勢表現，此戰獲勝後已取得69勝38敗，勝場數僅落後洋基和道奇，而動完TJ韌帶手術回歸的韋藍德功不可沒，幾乎重拾巔峰身手，更有濃厚機會獲得美聯賽揚獎，今天他再次證明了自己，主投6局僅被敲2安打無失分，有5次三振1次保送，靠著隊友火力支援拿下本季第15勝，在20場先發中豪奪15勝3敗，自責分率僅1.73。

這讓他創下一項紀錄，據《ESPN Stats＆Info》表示，自1913年以來，只有2名39歲以上投手在先發20場後自責分率比韋藍德低，其中「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)在2005年繳出1.40，還有普蘭克(Eddie Plank)於1915年締造的1.69。此外他目前0.85的每局被上壘率也僅落後光芒王牌麥克拉納漢(Shane McClanahan)的0.83。

Justin Verlander has a 1.73 ERA this season.



Since 1913, only 2 pitchers at age 39 or older had a lower ERA through their first 20 starts of a season:



2005 Roger Clemens (1.40)

1915 Eddie Plank (1.69) pic.twitter.com/yxgosGkF3r — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 5, 2022

韋藍德2005年代表老虎首次於大聯盟登板，2009、2011、2019年奪下美聯勝投王，其中有兩次順利獲得美聯賽揚獎肯定，2011年他取得24勝5敗自責分率2.40瘋狂戰績，同時囊括美聯MVP和自責分率王，2019年繼續投出生涯次高的21勝6敗，自責分率2.58，並入選聯盟年度最佳陣容第一隊，而沒想到高齡39歲且動過重大手術的他竟再次回春！