解放軍實彈射擊訓練 飛彈落在日本經濟海域

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周五說，她率團訪問亞洲，雖然引發北京在台灣周邊海域舉行實彈軍演，但這次訪問絕不是要改變台灣，或是相關區域的現狀。

據路透5日報導，裴洛西和眾院代表團目前在亞洲訪問的最後一站日本，而先前他們曾在台灣短暫停留。

另一方面，據美聯社報導，裴洛西周五說，北京不能靠阻止美國官員訪台，而孤立台灣。

US House Speaker Nancy Pelosi is on the last leg of her trip to Asia. During her address to media in Tokyo, Pelosi said that the "Chinese have begun strikes probably using this visit as an excuse".



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由於裴洛西是25年來訪台的最高層級美國官員，訪台期間曾盛讚台灣民主，並承諾美台團結，而激怒北京。她在與日相岸田文雄會面後舉行的記者會中，針對率團訪台，而引發外交風暴發表了談話：「我們從一開始就說過，我們的代表團在這兒並不是要改變台灣，或相關區域的現狀。」她並強調，「這是攸關台灣關係法（Taiwan Relations Act）、美國對中方的政策，還有一切確立我們關係的種種立法和協議，好讓台海和平，並維持現狀。」

裴洛西是在訪問新加坡、馬來西亞，台灣和南韓後，周四晚和其他5位眾院成員搭機飛抵東京訪問的。