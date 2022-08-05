解放軍實彈射擊訓練 飛彈落在日本經濟海域

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周五說，她率團訪問亞洲，雖然引發北京在台灣周邊海域舉行實彈軍演，但這次訪問絕不是要改變台灣，或是相關區域的現狀。

據路透5日報導，裴洛西和眾院代表團目前在亞洲訪問的最後一站日本，而先前他們曾在台灣短暫停留。

另一方面，據美聯社報導，裴洛西周五說，北京不能靠阻止美國官員訪台，而孤立台灣。

由於裴洛西是25年來訪台的最高層級美國官員，訪台期間曾盛讚台灣民主，並承諾美台團結，而激怒北京。她在與日相岸田文雄會面後舉行的記者會中，針對率團訪台，而引發外交風暴發表了談話：「我們從一開始就說過，我們的代表團在這兒並不是要改變台灣，或相關區域的現狀。」她並強調，「這是攸關台灣關係法（Taiwan Relations Act）、美國對中方的政策，還有一切確立我們關係的種種立法和協議，好讓台海和平，並維持現狀。」

裴洛西是在訪問新加坡、馬來西亞，台灣和南韓後，周四晚和其他5位眾院成員搭機飛抵東京訪問的。

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