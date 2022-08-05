看好桃園藝文特區消費潛力，王品集團旗下精品麻辣鍋「青花驕」桃園首店、全台第八店於8／9正式進駐餐飲匯集的「中茂新天地」，迎接暑假、中秋聚餐商機。另還有桃園人限定優惠，8／9~12／31憑桃園市民卡於青花驕桃園同德店內用、外帶，即贈青花驕酸辣粉。

台灣人愛吃鍋、尤其是麻辣火鍋，根據王品集團市調推估中高價麻辣鍋市場，每年可望有近90億元的市場份額，王品集團從2018年以「青花驕」打入麻辣鍋市場，開幕後大受歡迎，全台分店每到用餐時間，一位難求，而青花驕在網路聲量、媒體評比最受歡迎麻辣鍋都排行第一，號稱「青花驕是王品最強麻辣鍋」。

看好桃園藝文特區周邊商辦密集、住宅密度高，擁有強大的消費力，鎖定25~35歲愛嘗鮮的家庭與商務客群，提供2~6人麻辣鍋套餐及特色單點美食，客單約850元，青花驕同德店讓桃園市民眾享用麻辣鍋的美味，不必再跑到台北。

過去4年，青花驕與異業結合，例如肯德基「青花椒香麻脆雞」、樂事「青花椒麻辣鍋口味」洋芋片…成為暢銷商品。這次青花驕與世界冠軍香水P.Seven攜手打造青花驕香氛，結合文化深厚底韻與現代精神的新東方情致，呈現重慶江津九葉青花椒的香味。2022年「香水屆奧斯卡」的國際盛事A＋OA（The Art and Olfaction Awards），P.Seven以獨特的台灣茶香獲得獨立設計獎，也是亞洲唯一得獎代表。青花驕與P.Seven團隊蒐集稀有青花椒油，經歷近百次氣味研發測試，以極富層次的「皇室貢品青花椒香氛」問世，展現青花驕味道同時兼具香露效用，並與整個空間的氣味完美契合，讓饕客體驗頂級麻辣鍋饗宴「香」聚青花驕。

考量顧客宴客、聚餐需求，青花驕桃園同德店特設置夢幻暈染藍石紋牆的3間包廂，用餐時能感受到青花驕安靜優雅別緻的韻味，店內打造雅致韻味的中式流雲牆面、絕美的拱形光廊走道，將成為桃園食尚打卡新地標。

為了讓更多桃園饕客體驗獨門「九葉青花椒」，青花驕主打青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋底的｢青紅雙鍋｣，也推出多項以青花椒入菜的獨家產品，如青花驕特色綜合丸、德國柏林國際啤酒競賽金牌獎與英國INC啤酒挑戰賽雙銀獎青花椒啤酒、青花椒冰淇淋、必吃的仙氣頂級牛三拼盛宴、青花椒麻肩小排、青花椒麻口水雞…等特色美食，搶攻桃園人的胃。