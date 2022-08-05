鮮活果汁-KY(1256)7月合併營收新台幣4.75億元，月增15.94％，但因去年同期處於高檔，而今年新式茶飲產業低迷，因此，年減18.72%，前7月合併營收23.73億元，年減18.08%。

鮮活指出，7月營收較去年同期減少，主要是因為中國大陸去年於疫情好轉時，上半年消費市場信心恢復，消費者購買力道強勁，整體新式茶飲產業復甦快速，推升去年7月合併營至高檔水位，不過，隨著中國大陸對教培、互聯網、房地產等行業進行引導管控，整體市場逐級降溫，新式茶飲淡季的到來和疫情的反覆，以致低迷的消費市場一直持續，整體新茶飲市場處於低位運行。今年又因疫情與封控，對人們的工作、生活、收入都帶來較大的影響，飲品消費人數減少，購買頻次降低，以致營收動能疲弱。

展望下半年，鮮活昆山、廣東及天津三座廠，每年總產能可達13萬噸優勢，公司謹慎面對疫情對民生經濟的變化，快速調整產銷節奏，以期營運穩健。