民進黨台北市長參選人陳時中將在8月7日公布內湖交通解決方案。（本報資料照片）

近來內湖交通議題成為台北市長選舉攻防焦點，民進黨台北市長參選人陳時中5日在臉書公布，他將在7日召開「我來救！內湖交通壅塞問題解決方案」記者會，依輕重緩急擬定計畫，逐步改善交通亂象，「由我來負起責任。」

陳時中說，這陣子大家十分聚焦於內湖交通問題，各種指教他都有看到，內湖的交通沉痾已久，但並非病入膏肓，我認為必須掌握問題核心，解決方案才能精準。

陳時中表示，內湖隨著產業的發展，就業人口快速成長，每天有多達15萬人進出，是許多人生活與工作的地方。內湖四周被山林與河流環繞，導致聯外道路處處受限，地形限制以外，亦欠缺全盤周延的都市計畫，並且大眾運輸量能不足。

陳時中提及，「這是歷史共業，有人不想救，也有人說沒救，但我們不追究過錯，而選擇向前看解決問題。」

他預吿將提出解方，整合協調，讓台北市政府、中央政府、企業集團、市民朋友四方面共同合作，按照短中長期規畫，依輕重緩急擬定計畫，逐步改善交通亂象，「由我來負起責任。」