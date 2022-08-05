根據大陸外交部官網5日公告，大陸外交部副部長鄧勵4日奉命緊急召見日本駐華大使垂秀夫，就G7集團外長以及歐盟外交與安全政策高級代表發表涉台錯誤聲明向日方提出嚴正交涉。

鄧勵表示，日本夥同G7集團和歐盟發表涉台錯誤聲明，顛倒黑白、倒打一耙，替美國縱容佩洛西竄台、侵犯中國主權的錯誤行徑張目，無理指責抹黑中方，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，向國際社會發出嚴重錯誤信號，性質影響十分惡劣。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

鄧勵指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。美國眾議院議長裴洛西不顧中方堅決反對執意竄台搞政治挑釁，嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權，激起中國人民強烈憤慨，引發國際社會普遍反對。

鄧勵表示，為維護主權和領土完整、反對國家分裂，中國政府採取反制行動合理合法、天經地義。反對分裂、實現祖國統一，是14億多中國人民強烈的共同意志。願以最大誠意、最大耐心、盡最大努力爭取和平統一前景，也將以最堅強決心、用一切手段、不惜任何代價反對分裂。

鄧勵強調，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。日本曾長期殖民台灣，在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更加謹言慎行。中方強烈敦促日方恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作政治承諾，停止干涉中國內政，慎重妥善處理涉台問題，不要在錯誤的道路上越走越遠。