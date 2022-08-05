前總統馬英九（見圖）5日出席「中日和約生效70周年研討會」，致詞時勸告蔡英文政府應該做的不是扭曲過去的歷史，而是做正事、做實事，負起執政黨的責任，解決當前的危機，讓台灣真正安全幸福，讓老百姓安居樂業。（趙雙傑攝）

今（5）日是《中日和約》生效70週年紀念日，馬英九基金會也選定今日舉辦研討會，討論中日和約以及台灣地位未定論的議題。前總統馬英九致詞說，台灣主權未定論早已被解決，台灣真正要獨立的是司法、學術與能源；他也語重心長地勸告蔡政府，政府應該做的不是扭曲過去的歷史，負起執政黨的責任，解決當前的危機。

馬英九致詞時指出，《中日和約》的主要內容有四：第一，正式終止兩國戰爭狀態；第二，日本放棄對臺灣、澎湖、西沙、南沙的主權；第三，確認兩國在1941年12月9日以前的一切條約、協定均因戰爭失效；第四，確認臺澎地區人民具有中華民國國籍。更重要的是，照會第一號規定：「本和約應適用於現在或未來中華民國控制下的全部領土。」因此確定：和約適用於當時中華民國的領土臺灣、澎湖、西沙與南沙群島。日本放棄的中華民國領土，即可依本照會與《舊金山和約》第二條，與《中日和約》第二條規定，由中華民國承接執行，並不會發生日本放棄臺澎等領土卻不知放棄給何國的問題，也就是說臺灣主權未定論根本是個假議題。

馬英九表示，《中日和約》其實是補強了《舊金山和約》的不足處。而所謂「台灣地位未定論」，是美國總統杜魯門在1950年6月27日，韓戰爆發後兩天，下令第七艦隊進入臺灣海峽，防止國共相互攻擊，並提出「臺海中立化」的權宜建議；而在兩年後《中日和約》簽訂時，便已經決定臺灣、澎湖屬於中華民國，因此若要真的計算臺灣地位未定論的壽命，就是從臺灣海峽中立化聲明發表後至1952年中日和約完成簽訂並生效，這之中的短暫兩年，到此臺灣未定論就已壽終正寢，正式走入歷史，享年兩歲。

馬英九說，讓人遺憾的是，民進黨政府最近公然宣揚臺灣地位未定論，質疑《開羅宣言》與《舊金山和約》等，形同執政黨帶頭否定中華民國過去70年、包括民進黨在臺灣的統治合法性，言論荒謬乖張，引發國人質疑，貶損國家地位。

馬英九表示，事實上，「臺灣地位未定論」在1952年《中日和約》簽訂生效後，已經解決，實在不必再牽強附會其他不相干的概念，治絲益棼。就連外交部長吳釗燮都清楚認知臺獨沒有用，面對外媒專訪時稱「不尋求正式獨立」，可見臺灣真正該獨立的，是司法、學術、與能源。

馬英九最後強調，從吳釗燮部長的坦白，我也要語重心長地勸告蔡英文總統與蔡政府，政府應該做的不是扭曲過去的歷史，而是做正事，做實事，負起執政黨的責任，解決當前的危機，讓臺灣真正安全幸福，讓老百姓安居樂業。