1女山友在海諾南山營地因摔倒膝蓋挫傷無法行走，台東縣消防局、高雄市政府消防局、屏東林管處9人前往搜救。因山區天候惡劣，空勤直升機數度出勤卻無法吊掛，只能由地面部隊挺進。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

1女山友在海諾南山營地因摔倒膝蓋挫傷無法行走，台東縣消防局、高雄市政府消防局、屏東林管處9人前往搜救。因山區天候惡劣，空勤直升機數度出勤卻無法吊掛，只能由地面部隊挺進。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

20220805南橫吊掛(台東縣消防局提供)

7人登山團日前逆走南橫公路以南的南一段，其中1女山友在海諾南山營地因摔倒膝蓋挫傷無法行走，而她的位置在台東縣及高雄市交界處，台東縣消防局、高雄市政府消防局、屏東林管處9人前往搜救。因山區天候惡劣，空勤直升機數度出勤卻無法吊掛，只能先由地面部隊挺進。

女山友在行程第5天摔倒導致膝蓋挫傷及拉傷，無法行走，並於海諾南山下營地紮營，領隊請求救援。然而2日起一連3日氣候狀況惡劣，風雨過大，直升機無法執行吊掛救援。地面搜隊隊伍4日下午1點接觸摔傷女山友，所幸她生命徵象穩定，飲水、食物尚足，考量天候狀況不佳，搜隊隊伍也先行紮營在旁照料。

台東縣消防局派遣第2梯次隊伍連同高雄市消防局、天馬登山隊協作共9名，5日一早由南橫公路南一段進徑橋登山口進入與第1梯次隊伍會合。所幸今早山區一掃連日壞天氣，天候恢復穩定，空勤總隊直升機於6點20分順利起飛，6點50分抵達落池上國中操場，由救護車將女山友送往關山慈濟醫院救治。

消防局表示，南橫公路全線5月開放後湧入大量遊客及登山，至今已執行逾6次山域事故救援，提醒登民眾從事登山活動務必備妥齊全相關裝備及器材以因應山區多變環境。