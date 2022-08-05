美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日結束訪台後，大陸隨即宣布在台灣周遭海空域畫出6個演習區進行軍演，兩岸緊張情勢升溫。港媒指出，除了軍演，大陸更暫停進口了數百種台灣食品、農漁產品，並暫停對台出口天然砂，等於政治風暴由這群業者來「買單」。網友對此反應熱烈，有人更直接怒問蔡政府，把台灣搞成這樣「高興了嗎？」

香港媒體《中評社》昨日（4）評論表示，裴洛西離台隔天，大陸隨即開始在台灣周邊海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，可見裴洛西訪台所帶來的風險與後果，主要由台灣承受。

評論分析，台灣的「買單」項目，包括政治軍事與經濟等方面。前者例如軍演與各類軍事設施擾台；在經濟方面，裴洛西訪台前後，大陸暫停進口了數百種台灣食品、農漁產品，以及暫停對台出口天然砂，動作相當大，有關部門雖未提及「裴洛西」三個字，但明眼人一看便知是怎麼回事。

此說法引熱議，網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo奇摩新聞》留言：「請問蔡政府，把台灣搞成這樣，高興了嗎？」「這些政客為了自己的政治利益，完全不顧人民死活」、「農漁民何辜？業者何辜？為什麼政治成本要由他們買單？」「政客爽、農民慘？」「真的是爽到你艱苦到我」、「人家可以對我們軍事演習和經濟制裁，我們呢? 只會耍嘴皮子，手上沒半點籌碼也敢整天嗆聲？」