街友北車旁猥瑣盯正妹 遭蒐證怒摔對方手機

45歲許姓街友經常在北車一帶徘徊，看到年輕辣妹便不斷盯著對方，上下打量讓當事人心生反感，也曾多次遭投訴遭勸離，日前他又在北車旁猛看1女，當事人忍無可忍拿手機蒐證，不料許竟腦羞成怒，搶過對方手機將它摔在地上，接著迅速逃逸，中正一經方經循線追查，4日在桃園將他循線逮捕。

中正一警方指出，許男居無定所，白天跑到北車一帶亂盯年輕女性，晚上則回到艋舺公園睡覺，之前他就多次無禮直視女性，讓當事人不舒服遭到投訴。

7月4日深夜11時，許男晃至新光三越前公車站牌，又緊盯著1名等車的美貌女子，對方受不了拿起手機錄影，此舉引發許的不爽，最後一把奪走手機，將它丟在地上摔碎，接著揚長而去。

被害人事後報案，警方經連月追查，發現許去年才剛出獄，案發後原本會回公園的許，當天竟然搭火車南下桃園，4日鎖定他的落腳處將他緝捕到案，全案依毀損、強制罪送辦。

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