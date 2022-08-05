國民黨新竹市長參選人林耕仁5日持續在東區關東里周邊社區掃街，針對將軍村修復案，林耕仁指出，新竹市政府刻意變造建築師經驗，意圖魚目混珠，質疑市府為何要為特定人士護航？

林耕仁5日上午在市議員段孝芳、市議員參選人張文興、陳清智，以及建功里長邱漢奇、軍功里長潘柏璋、武功里長陳海鋒等人陪同下，到關東里掃街，並到福興宮參拜。居民看到林耕仁本人親自拜票，高喊「非常認真、我會投給你！」林也回應，會持續在第一線打拼，與民眾站在一起。

針對市府說將軍村建築師曾參與「台北機廠」以及「國立歷史博物館」兩件修復案，林耕仁提出公開資料，指台北機場東側建築群招標案是2022年，歷史博物館的開工日期是2019年，而將軍村案決標日是2016年，質疑市府刻意魚目混珠，難道是為特定人士護航？

林耕仁說，市府是人民公僕，為何面對監督時，竟然護航「0經驗」的廠商，「實在離譜！」林也強調，市府開口閉口講遴選專業，實際上找來跟棒球場工程一樣0經驗的廠商，要求市府說明白。

另針對昨天棒球場專案報告，林耕仁說，聽完市府報告，應該除執政黨議員外，多數議員都非常不滿意，他指市府報告避重就輕，「連誰決定開打的問題責任，推來推去講不清楚」。

林也強調，明明5月時前市長林智堅就已經宣布7月開打，沈慧虹也講過棒球場「強勢回歸」，明顯是因好大喜功，才讓棒球場提早開打。

林耕仁指出，工務處也承認，球場很多問題因硬體已蓋無法改變，代表規畫設計錯誤，但市府仍未解釋為何找「0經驗」、沒有設計和興建運動場館的廠商，來修建近12億的棒球場，錯把「0經驗」當專業，實在非常糟糕。