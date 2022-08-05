花蓮7月連續多日高溫、未降雨，瑞穗鄉茶樹植株出現乾枯、新芽發育不良及遲滯等情況，農委會公告辦理天然災害現金救助，受損茶園每公頃新台幣5萬5000元，即日起受理申請。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天接受中央社記者採訪指出，瑞穗鄉茶區面積約71公頃，經勘查受高溫、乾旱影響，出現乾枯、新芽發育不良及遲滯等情況，受害面積約60公頃，其中以大葉烏龍品種影響最嚴重。

經花蓮縣政府向農委會爭取，農委會4日公告瑞穗鄉辦理7月乾旱農業天然災害救助地區，救助受損茶樹每公頃5萬5000元，

花蓮7月連日高溫、未降雨，瑞穗鄉茶樹植株出現乾枯、新芽發育不良及遲滯等情況，受損面積約60公頃，農委會公告辦理天然災害現金救助，即日起受理申請。 （圖/ 中央社）

陳淑雯指出，受災農友即日起至15日止，可至公所申請現金救助或低利貸款所需受災證明，例假日照常受理。

陳淑雯呼籲，花蓮南區鄉鎮7月屢居全台最高溫且連續20多天未降雨，若農友發現作物因高溫、乾旱受損，盡快拍照並通報公所，以確認受災情形。（編輯：黃世雅）1110805