為配合台灣文博會，高雄市政府推出「聊療漂漂河」計畫，將6個LINE人氣貼圖角色化為大型充氣裝置，放置於愛河上漂浮。但4日下午超人氣貼圖「貓爪抓」突然消風，還被強風吹上岸，正值七夕的浪漫愛河，有不少民眾目睹瞬間。高雄市文化局5日也出面回應，因昨日風勢過大，導致裝置受損，貓爪抓也會盡快修復，再與大家見面。

高雄市政府文化局推出「台灣IP．高雄原創－聊療漂漂河」計畫，將6名高雄創作者所創作的LINE超人氣貼圖角色，變成大型充氣裝置，漂浮在愛河上。6個人氣貼圖角色的充氣裝置，在7月底全數登上愛河，在愛河河面形成充滿生趣的可愛畫面。

但4日下午超人氣貼圖貓爪抓突然洩氣還被強風吹上岸，正值七夕當天，有不少民眾前往愛河散步約會，貓爪抓突如其來的「罷工」，讓目睹民眾驚訝不已，直問難道是貓爪抓公然翹班嗎？

高雄市文化局副局長簡美玲也在5日上午表示，由於昨日風勢過大，導致貓爪抓裝置受損，目前廠商正在進行相關的維護作業，貓爪抓也會盡快修復，再度回到愛河上與大家見面。