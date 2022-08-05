繼去年提供基隆市身心障礙者免費投保微型傷害保險後，基隆市政府今年結合企業資源，協助15歲以上70歲以下設籍基隆市之身心障礙者免費投保微型傷害保險，市府擔任要保單位，保費由新光人壽全額捐助。

基隆市社會處處長吳挺鋒表示，今年新光人壽加碼捐贈善舉，自111年8月5日起，除去年便已加入保險的5248名身心障礙者免繳保費納保外，總納保身心障礙者將提升至13500名，全市整體納保比率逾6成。

經市府與新光人壽討論後，凡於111年7月29日設籍基隆市15至70歲領有身心障礙證明之市民朋友，均擴大納為核保對象。本保險採團體保險方式自動納保，如符合條件身心障礙者因意外傷害身故，其法定繼承人或親屬可洽詢新光人壽北區理賠部後續相關事宜；另已有類似的投保或其他因素不願納為保險名冊，將透過保險公司系統過篩或民眾自行前往社會處切結等方式，從名單中剔除。

基隆市政府特感謝新光人壽願意提供基隆市更多身心障礙者，免費加入微型保險，多一層防患未然之保障，雙方共同攜手推動照顧弱勢族群的社會關懷工作。