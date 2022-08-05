為鼓勵青少年從事正當休閒，避免接觸毒品、詐欺集團等不法犯罪，桃園市八德警分局5日舉行反毒定向越野錦標賽，吸引不少學生報名參加，現場相當熱鬧。

八德分局表示，「旗開『德』勝-111年反毒定向越野錦標賽」今天早上9點在大成國中舉行，定向越野在國外已風行百年，被稱是智者的運動、狡猾的賽跑，參加者需要看透地圖的秘密，找出檢查點，以最少的時間回到終點，是個智慧與體能完美結合的活動。

八德分局說，這次將警方偵辦毒品、詐欺案件的深刻案例改編成宣導題材，以闖關遊戲方式讓每個參加者都能帶回滿滿的拒毒、反詐觀念。參賽的學生們須手拿地圖、思考判斷方位，在校園中奔波尋找檢查點，不少參賽學生直呼「這比玩手遊還困難，超級容易卡關！」。

八德分局分局長林樹國指出，除加強利用各種場合及機會進行青少年預防犯罪宣導工作外，為防止青少年涉足不良場所而影響身心健康，甚至被誘惑犯罪，將不定時前往轄內網咖、KTV或青少年易聚集場所加強巡視勸導。

另針對相關業者，如有深夜容留青少年情事發生時，將依相關規定勸導或函請權責機關裁處、開罰等。林樹國另也呼籲，家長於暑假期間須多陪伴青少年走出戶外，多參加健康休閒活動，以免青少年有偏差行為發生，希望大家共同關心保護青少年身心靈安全。