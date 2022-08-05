大陸觀察者網5日報導，中國駐法國大使館網站消息，大陸駐法國大使盧沙野當地時間3日接受法國BFM電視台直播採訪，就美國眾議院議長裴洛西訪台回答記者提問時稱，實現統一是14億中國人的共同願望。台灣民意20年前是支持統一的，民意變了，是民進黨當局的反華宣傳造成的。試想未來中國實現統一、台灣回歸，在正確教育的影響下，台灣民眾一定會成為支持統一的愛國者。

盧沙野指出，實現祖國統一是14億中國人的共同願望。說到台灣民意，20年前，台灣民意是支持統一的。台灣民意變了，這是台灣民進黨當局的反華宣傳造成。試想未來中國實現統一、台灣回歸祖國，在正確教育的影響下，台灣民眾一定會成為支持統一的愛國者。

被問到大陸會不會在台灣發起軍事行動，就像俄羅斯在烏克蘭所做的那樣，盧沙野回應，當然存在這種可能。但不是針對台灣人民，而是為了震懾、警告台獨分子和外國反華勢力。如果說存在危險，那絕不是中國造成的，責任完全在美國和台灣當局。比如裴洛西這次對台灣毫無益處的到訪，引發了可能導致危機的巨大風險。

盧沙野指出，10年、20年前，絕大部分台灣民眾支持統一，為什麼現在變了呢？因為民進黨搞了很多反華宣傳。相信只要進行再教育，台灣民眾會重新變為愛國者。不是在威脅之下，而是通過再教育。大家都知道這個。法國也進行共和國價值教育。為什麼要這麼做？

盧沙野強調，問題在於民進黨當局進行極端化宣傳，甚至打壓國民黨，因為當時的國民黨支持統一。他們採取逐步「切香腸」手法，如果不加以應對，他們將最終實現獨立圖謀。

盧沙野稱，改變現狀的恰恰是美國和台灣當局。中方希望拜登遵守他對習近平主席作出的承諾，即「四不一無意」，不尋求打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台灣獨立、無意同中國發生衝突。中國當然也不願與美國發生衝突，希望美方將承諾落實到行動上。當前看到的現實完全相反，裴洛西此次徒勞的訪台與拜登作出的承諾背道而馳。