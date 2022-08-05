亞系外資針對遠傳(4904)出具最新研究報告，除肯定其第二季營運表現外，也預估後續與亞太電的合併將對營運提供正面效應，故遠傳目標價由83元調升到86元、評等由持有調升到買進。

亞系外資表示，遠傳第二季核心移動業務強勁，受惠於用戶持續升級到5G下，單季EBITDA為9.4%，遠傳目前5G續約用戶資費平均提升超過20%，樂觀看待未來升級5G用戶的資費提升幅度增加，而5G用戶滲透率已經接近30%，且發現到用富在升級5G後，會持續提高在加值服務的支出，且支出金額更勝當年4G初期。另外，遠傳也看好和亞太電「5G共頻共網」將持續有正向效應，同時，雙方在6月就700MHz進行頻譜交換，也有助於室內外網絡品質提升。

亞系外資表示，遠傳上半年新經濟營收年成增22.7%，營收占比已達18.9%，其中資通訊營收年增39%，該數據可視為一個正向訊息，後續遠傳除繼續在遠端醫療平台上發揮外，還會專注於能源管理解決方案，相信在關鍵垂直領域的建立，將有助於其後續把技術推廣至用戶群。

亞系外資表示，有鑑於遠傳第二季亮眼的財報，故預估其2022、2023年EBITDA成長幅度落在1.3%、1.4%，淨收入分別增長2.4%、3.4%，此預估是將亞太電(3682)的合併也納入其中，將遠傳目標價由83元調升到86元、評等由持有調升到買進。