台東國際熱氣球嘉年華重頭戲之一，300架無人機配合熱氣球光雕今晚登場，昨天晚上預演，台東市夜空閃亮吸睛。

已有12年的台東熱氣球嘉年華，今年擴大空域活動，不僅有降落傘加入，另一項重頭戲是光雕音樂會首次配合無人機在台東市縣立體育場演出。

台東國際熱氣球嘉年華重頭戲之一，300架無人機配合熱氣球光雕5日晚間登場，4日預演，閃亮台東市夜空。（圖/ 中央社）

昨晚預演，附近民眾搶先看，300架無人機升上空中演出可愛的Hello Kitty等造型，讓搶先目睹的民眾驚呼連連，直呼「超美的」，拿起手機不停的拍下美景。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，今晚熱氣球光雕音樂會，將由7顆熱氣球，結合300架無人機群展演，搭配火焰、燈光及音樂等聲光效果，保證精采無比，讓熱氣球再創新創舉，歡迎大家。

無人機將有Hello Kitty、金樽衝浪、最美星空、乘風而騎、知本暖湯、成功曙光、舊站百年等代表台東意象圖案呈現，最後以慢生活「真、善、美」作為壓軸。（編輯：黃世雅）1110805