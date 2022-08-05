如興（4414）股價從掀起風暴後，於7月26日吞下第一根跌停，一路跌到今（5）日最低2.22元，跌了將近五成，由於近日來連續放量，顯示有特定買盤承接，再加上前董事長張水江回鍋，將召開股臨會全面改選董事，帶動今天股價急拉漲停找2.61元。

今天早盤才不到半個小時，如興股價就亮燈漲停鎖死，至約10點半時，成交量近4,000張，股價在特定買盤連日大敲下，呈現敗部復活的姿態，至於後續股價能否持續上漲，端視未來如興第二季財報能否如期在8月15日公布，以及公布出來的虧損情況如何而定。

如興從7月29日起爆量，據統計，從7月29日至8月4日止，最大受託買超券商為台新證券22,157張，其次為福邦證券21,836張，另外，國票敦北法人部買超也近萬張、為9,969張，元富基隆為3,734張、宏遠證券3,518張，以及元富文心及富邦台北都買超1,500～1,700張以上。

至於同期間受託賣超券商，第一名也是台新證券-台新建北賣超22,753張，市場研判，極可能是買家與賣家對敲，都透過台新證券交易，賣超第二大為元富大昌的2,729張、康和台北及新光台中也各有1,500～1,600張。