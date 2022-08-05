華固（2548）最新公布的7月合併營收報喜！受惠住宅新案持續完工交屋，單月達12.3億元、年增1.41倍；累計前7月營收年增3.14倍，至139.44億元，刷新歷史同期新高。日前甫公布上半年財報，EPS達9.92元、獲利直逼一個股本；法人預期，下半年在新案持續交屋、及新成屋衝刺完銷下，全年將再賺一個股本，挑戰第十度大賺一個股本空前紀錄。

華固公布7月營收，在台北市住宅案「華固翡儷」持續完工交屋貢獻下，業績表現亮眼，月營收衝高至12.3億元；累計前7月營收已直逼140億元，比去年同期大躍進3.14倍。

今年上半年華固業績明顯大爆發，第一季有台北市內湖總銷68.1億元的「華固馥儷」完工交屋，第二季為認列高峰；此外石牌總銷43.2億元的「華固翡儷」加入完工交屋行列，更使得第二季營收和獲利大噴出，累計上半年營收127.15億元，稅前淨利34.21億元，本期淨利27.49億元，歸屬於母公司業主淨利27.45億元，每股稅後盈餘達9.92元、逼近一個股本，刷新歷年同期最高獲利紀錄。

展望全年，法人預期華固業績能見度高，光是「華固馥儷」、「華固翡儷」兩大住宅案，總銷就突破百億大關，達110億元；再加上新成屋包括「華固敦品」、「華固天鑄」及「華固創富中心」部分樓層，還可供銷售入帳，合計有30億元潛在業績可認列，目標年底前全數完銷。

市場預期，華固今年營收有機會比去年成長一成，獲利可望再賺第十個股本。