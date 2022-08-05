「中醫嘉年華會」7日將於大安森林公園登場。（圖取自中醫師全聯會FB）

中醫師全聯會與玉山銀行合辦的「中醫嘉年華會」，7日將於大安森林公園登場。中醫師全聯會盼以寓教於樂的方式，透過闖關遊戲來呈現中醫藥元素，目的是企盼讓所有參加的大朋友、小朋友，掌握中藥材的特性與中醫醫療方式。活動現場除「沈浸式劇場說故事表演」，還邀請幼幼台的大姊姊，講述中醫藥小故事，亦有有中醫師現場教導「八段錦」。

中醫是生活醫療，因為傳承數千年且博大精深，常給民眾神秘的距離感，但事實上中醫藥經常在民眾的生活周遭出現，早已融入生活的一部分。這2年全球遭受新冠疫情影響，民眾的生命與健康受到極大威脅，台灣中醫透過「中醫清冠處方」、「台灣清冠1號」，成功救治非常多受感染的民眾，這項成績有目共睹，也引發新一波的全民瘋中醫熱潮。

中醫師全聯會表示，中醫最大的優勢就是「制敵機先」，冠狀病毒並不是現代產物，過去其實就已存在，但它的樣貌不管如何改變，本質在中醫眼中還是一樣，只要能營造不利病毒生存條件，就能有效抑制新冠病毒影響，這也是中醫對抗病毒效力不受病毒變異影響的原因。

中醫不僅能夠調理養生，還能夠治療各種疾病，例如兒童過敏、性早熟、妥瑞症、自閉症、發展遲緩、發育不良、鼻過敏、還有不孕症、慢性疾病等等，簡言之，中醫除可治療內婦兒科疾病，也可以用針傷科治療多種神經疾患、運動傷害，只要有合格的中醫師把關，民眾可以安心接受治療。

中醫師全聯會盼透過「中醫嘉年華會」，讓民眾在迷宮遊戲中，探索中醫藥的美好，並了解中醫在居家、急症、偏鄉、癌症、新冠肺炎等面向的照護優勢，以及如何利用中藥材、穴位按摩、運動醫學與體質檢測等中醫醫療原理，協助民眾維護健康；活動現場還有小朋友最愛的「沈浸式劇場說故事表演」。與此同時，也安排幼幼台的大姊姊們講述生動的中醫藥小故事，更有中醫師現場教導如何運用肢體、調節氣息的「八段錦」示範，結合氣功與中華武術，讓民眾透過遊戲、娛樂與表演，越活越健康。