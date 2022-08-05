針對日本與七國集團發表涉台外長聲明，中國駐日本大使孔鉉佑對此向日方提出嚴正交涉，並就美國會眾議長裴洛西竄訪台灣向日本外務事務次官森健良表明嚴正立場。孔鉉佑表示，日本應停止跟風附和美涉台消極言行，停止追隨配合美「以台遏華」錯誤戰略，避免給中日關係帶來嚴重干擾。

根據中國駐日使館網站顯示，孔鉉佑稱，「針對美國會眾議長裴洛西竄訪中國台灣地區，中方已多次表明嚴正立場。」日方執意配合美方並夥同七國集團其他國家發表所謂涉台外長聲明，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際關係基本準則，蓄意混淆是非、顛倒黑白，企圖拉幫結夥搞對華遏制，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

孔鉉佑稱，台灣問題是中國內政，不容任何外部干涉。一個中國原則是公認的國際關係準則，不容任何挑釁。實現國家完全統一是民族大義、歷史必然，大勢不可阻擋。任何國家、任何勢力、任何人都不要錯估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整，實現國家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志、強大能力。

孔鉉佑說，台海緊張局勢的來龍去脈一清二楚，是非曲直一目了然。美方執意安排裴洛西訪台灣，蓄意挑釁玩火，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方絕不會坐視不管。中方採取堅決措施維護領土完整、捍衛核心利益，完全正當合理，是對挑釁者的警示，也是對地區穩定和台海和平的維護。

孔鉉佑說，當前在台灣問題上改變現狀、製造緊張的恰恰是台灣當局和美國。台當局一再倚美謀獨，搞「去中國化」，推進漸進式台獨。美不斷歪曲、篡改、虛化、掏空一個中國原則，支持縱容台獨分裂勢力，步步緊逼中方紅線和底線，企圖打「台灣牌」搞「以台制華」，遲滯中國發展、操弄地緣博弈、挑動對抗分裂，才是台海和平穩定的最大破壞者。

孔鉉佑強調，台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義嚴肅對待中方重大關切，停止跟風附和美涉台消極言行，停。中方敦促日方認清台灣問題高度敏感性，恪守中日四個政治文件精神和迄今所作承諾，止追隨配合美「以台遏華」錯誤戰略，避免給兩國關係帶來嚴重干擾。