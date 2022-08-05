因旅遊需求增加，日本家庭消費4個月以來首次出現成長，外界也對日本景氣復甦，重燃一線希望。

根據日本官方5日數據，當地6月家庭支出年增3.5%，是自元月以來首次增加，大幅高於市場預估1.5%。主因是，外出住旅館、跟團參觀以及添購所需用品等，一些旅遊相關花費成長所致。

此報告指出，日本6月過夜住宿花費已比疫前還要多出4.5%。實際而言，雖然這份支出增幅大於預期，但不太可能就此讓日本經濟成長大舉超車全球各主要經濟體。尤其近幾周內，日本染疫人數又再度創下新高。

伊藤忠經濟研究所（Itochu Economic Research Institute）認為，疫情惡化下，就算中央政府沒有祭出嚴格抗疫規定，民眾也不敢貿然到處旅遊。因此，旅遊成長的推進動力可能熄火。

另外，在日本通膨創4年新高後，當地6月實質薪資已連續3個月下滑，家庭購買力免不了受到影響。專家學者認為，即使放寬法定工時，薪資看來還是成長有限，日本央行對升息一事也就會有顧忌。