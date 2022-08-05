伺服器市場傳雜音，美系外資最新報告將金像電(2368)2022年到2024年獲利預估，給予「中立」評等，目標價下修至90元，不過由於金像電昨天已大跌，且台股止跌大漲，金像電今天盤中股價開低走高。

通膨升息對全球市場衝擊從個人消費到企業支出，雲端資料中心及品牌客戶拉貨轉弱，研調機構預估，第4季全球伺服器出貨季減逼近1成，由於美國部分品牌客戶延長伺服器使用年限，為明年伺服器產業增添變數，部分伺服器零組件供應商亦對伺服器前景轉趨保守。

金像電目前主要產品為伺服器及雲端網通產品，其中伺服器約占金像電營收50%，雲端網通產品約占20%，NB約20%，基地台等其他產品約占10%，美系外資最新報告指出，由於未來幾季企業伺服器需求疲弱，將金像電2022年/2023年/2024年獲利下調7%/7%/5%，並下調2022年/2023年/2024年收入6%/6%/4%，並將2022年到2024年毛利率上調0.2個百分點，我們對金像電長期營收/獲利增長機會保持積極看法，給予「中立」評等，目標價由97元降至90元。