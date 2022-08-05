高雄市議會第3屆第8次定期大會5日開幕，高雄市長陳其邁依照慣例拜會國民黨、民進黨、無黨籍黨團。（洪浩軒攝）

高雄市議會第3屆第8次定期大會5日開幕，高雄市長陳其邁依照慣例拜會國民黨、民進黨、無黨籍黨團。（洪浩軒攝）

高雄市議會第3屆第8次定期大會5日開幕，高雄市長陳其邁依照慣例拜會國民黨、民進黨、無黨籍黨團。（洪浩軒攝）

高雄市議會第3屆第8次定期大會5日開幕，高雄市長陳其邁依照慣例拜會國民黨、民進黨、無黨籍黨團，他也針對媒體民調做出回應，他認為自己實實在在做事情，用2年拚4年的態度服務市民，距離選舉還有一段時間，目前還是先以市政為主。

陳其邁首任市長任內最後一次議會定期大會開幕，陳其邁照慣例在開幕前會同3名副市長、祕書長拜會3個黨團，陳其邁首站先到國民黨團，但辦公室內只有總召童燕珍出面接待，童燕珍肯定市府團隊2年來的努力，但大選將至，童燕珍希望陳其邁不要只顧選舉，仍要持續拚市政，尤其交通部分需要更費心。

與國民黨團對比，無黨籍黨團3位成員全員到齊，共同接待市府團隊，雙方除了談及大林蒲遷村案等建設，陳其邁也邀請大家8月7日前往楠梓產業園區參加動土典禮，而民進黨團在總召鄭光峰的帶領下，出動大批人馬接待，黨團成員均高度肯定陳其邁2年拚4年的政績。

對於媒體民調目前陳其邁高於國民黨高雄市長參選人柯志恩，但仍有3成民眾還未決定，對此，陳其邁表示，他們實實在在做事情，用2年拚4年的態度服務市民，包括重大建設、社會福利等都全力推動並謙虛傾聽民意，他認為，現在距離選舉還有一段時間，目前還是先以市政為主。