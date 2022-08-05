共軍昨(4日)昨中午起已經在台灣周邊空海域實施實彈操演，並發射11枚東風系列彈道飛彈在台海周邊。國防部原下令自2日上午8時起至4日中午12時止為「強化戰備整備指導期間」，這項命令自今天起延長，並要求各級部隊「加強戒備」，顯見共軍軍演危機尚未解除，目前整體戰備狀況並未提升，仍屬「經常戰備時期」。

據了解，目前國防部也已下令，各部隊主官與政戰主官必須同時在營，隨時掌握敵情與部隊狀況。

國防部因應區域情勢，昨天清晨緊急下令國軍三軍地區輪值的戰備部隊「提升戰備人數」，將原本在營戰備輪值的人數，由一般戰備時期的1/9，提升為1/6。並將連級的「戰鬥隊」，立即提升為營級的「特遣隊」實施警戒。

原本國防部下令自2日上午8時起至4日中午12時止為「強化戰備整備指導期間」，但戰備等級仍為承平時期「經常戰備時期」，但這項命令從今天起延長，目前未明定解除時間。

國軍今天上午仍然監控到解放軍的3艘飛彈驅逐艦和1艘電子偵察艦在台灣東部海域來回航行。日本防衛廳也在東部外海監控到3架共軍無人機在東部外海現蹤。

國防部強調，中共於臺灣周邊海空域舉行實彈演習，意圖改變現狀、破壞區域和平穩定之不理性行為，國軍將持續加強戒備，各級部隊於日常演訓之場區正常運作，嚴密監控臺海及外離島周邊敵情狀況、適切應處。

國防部強調，將秉持備戰不求戰之原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，三軍協力並運用全民總力，共同維護國家安全及主權領土完整。