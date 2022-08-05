中共4日在台灣周邊海空域進行軍事演習，日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）今天公布，3架中國無人機4日在台灣東部空域飛行，日本航空自衛隊戰機緊急升空因應。

中共4日在台灣周邊6處海域操演，實彈射擊11枚東風系列彈道飛彈。空軍4日晚間發布共機動態，共有22架戰機（8架殲11、2架殲16、12架蘇愷30）穿越台灣海峽中線。

日本共同社報導，針對中國無人機4日在東海及太平洋上空飛行，日本防衛大臣岸信夫今天表達跟中國在台灣周邊實施的軍事演習有關的看法。

讀賣新聞報導，研判無人機飛行是中國在台灣周邊海空域實施大規模軍事演習的一環。這些無人機並無侵犯日本領空。

統合幕僚監部今天公布兩架中國無人機從4日上午到晚間止，分別通過日本沖繩本島與宮古島間空域，在中國設定的台灣東部海空域演習區附近飛行。

兩架無人機分別是BZK-005偵察型無人機，以及TB-001偵察及攻擊型無人機。兩機先從東海朝東南方飛越宮古海域上方後進入太平洋，並在日本先島群島南方的太平洋上方盤旋後，再度通過宮古海域上方返回東海。

統合幕僚監部推測，另有一架中國無人機從東海直接往南，飛到中國在台灣東北方海空域設定的演習區上方盤旋飛行。

面對上述無人機飛行，日本航空自衛隊戰機緊急升空因應。